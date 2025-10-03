Sem margem de erro antes da Data Fifa

O Campeonato Brasileiro vai chegando ao terço final e com somente três times na luta pelo título. Flamengo e Palmeiras brigam cabeça a cabeça pela ponta e o Cruzeiro corre por fora. Mesmo tendo feito um jogo equilibrado com o Rubro-Negro, no Maracanã, o empate em 0 a 0 não ajudou muito a Raposa. O resultado deixa a equipe mineira a quatro pontos da carioca e com um jogo a mais.

O Palmeiras, que passou com facilidade pelo Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque, viu ressurgir a chance de assumir a liderança. Com uma partida a menos em relação ao Flamengo, está três pontos atrás, mas leva vantagem no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

Na rodada do fim de semana, o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova e o Palmeiras vai ao Morumbis para o clássico diante do São Paulo. Já o Cruzeiro, teoricamente, terá mais facilidade: recebe o lanterna Sport, no Mineirão.

Após a rodada, os times terão uma pausa de 10 dias para a Data Fifa. Por isso, não vacilar nesta altura da competição é tão importante para manter o ânimo lá em cima. Um tropeço de qualquer um dos ponteiros certamente será uma ducha de água fria para o trabalho nos dias sem Brasileiro.

A briga pelo título é uma verdadeira maratona de 38 rodadas e não dá para deixar ninguém desgarrar no momento em que se aproxima a reta final. Do contrário, as chances de recuperação se tornam quase impossíveis. Na hora da verdade, é que os grandes times precisam mostrar a força que têm. Negociar resultado pode ser o divisor entre a glória e a frustração!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.