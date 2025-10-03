Internacional foca em corrigir problemas ofensivo, físico e defensivo

O Internacional terá um curto prazo para tentar corrigir falhas que acmpanham a equipe desde a era Roger Machado. No caso, a nova comissão técnica terá dois treinamentos antes do jogo contra o Botafogo, neste sábado (04/10). Ramón Díaz e Emiliano identificaram algumas vulnerabilidades como a velocidade, as finalizações e frágil capacidade defensiva dos laterais. O comandante argentino considera uma urgência e depois terá a paralisação da Data Fifa para realizar ajustes mais complexos.

A ausência de cobertura por parte de seus laterais titulares é a principal carência para o treinador. Isso porque Aguirre e Bernabei representam dois jogadores essenciais ofensivamente para o Colorado. Pela característica de ambos em frequentemente dar apoio no campo de ataque, o Corinthians aproveitou o espaço que o Inter concedeu. Especialmente porque os dois argentinos apresentam dificuldade na parte defensiva, uma situação que os acompanha desde a comissão técnica anterior.

Possível nova formação tática

Assim, há a possibilidade de uma nova modificação de esquema tático, principalmente para o 3-5-2. Após o intervalo, a decisão foi por promover uma alteração no time e passar a utilizar três zagueiros. Com isso, Emiliano Díaz justificou que a modificação foi necessária pela forma de atuar do Timão. Inclusive, o desempenho e a resposta defensiva agradaram a partir da nova disposição em campo.

Caso a decisão seja por incluir mais um defensor no time titular, a comissão técnica precisará retirar alguém do setor criativo. Óscar Romero deixou a equipe no intervalo contra o Corinthians e, por isso, é um dos favoritos a deixar os 11 iniciais. Bruno Henrique é outra peça que também está entre os candidatos. Aliás, a saída de ambos também é uma possibilidade. Afinal, Thiago Maia voltará a ser opção, porque se recuperou de uma lombalgia.

Um aspecto que a nova equipe técnica reconheceu é a necessidade em compreender a versatilidade dos jogadores. Isso porque o entendimento é que retirar Alan Patrick do time não foi uma escolha correta. Deste modo, eles sinalizaram que recuá-lo poderia ser outra solução.

Elenco do Internacional em ação para corrigir carências

Na atividade que marcou a reapresentação, na última quinta-feira (02/10), Ramón Díaz insistiu em trabalhos para aprimorar a velocidade e intensidade do time na fase ofensiva. Com isso, no exercício, a orientação era dar somente um toque na bola e acelerar o lance.

Maior agilidade no momento em que o Internacional passar a atacar é uma das soluções para corrigir uma das principais carências já no duelo contra o Botafogo. Trata-se das poucas oportunidades claras de gol. Também se praticou a finalização pelo diagnóstico de falta de pontaria.

