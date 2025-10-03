Chelsea x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes na Premier League 2025/26. Chelsea e Liverpool se enfrentam neste sábado (4), às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. O clássico, disputado na casa dos Blues, é válido pela 7ª rodada do Campeonato Inglês e coloca frente a frente duas equipes que vêm de derrotas na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Lamine Yamal é cortado da seleção espanhola por lesão

Como chega o Chelsea

O Chelsea atravessa um momento complicado na temporada. Atual campeão do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, o clube londrino não vence há três rodadas na Premier League e vem de duas derrotas seguidas, a última delas para o Brighton. Assim, o time está na 8ª posição, com oito pontos, três a menos que o Tottenham, que abre o G-4 da competição.

No entanto, os Blues se recuperaram da derrota para o Bayern na estreia na fase de liga da Champions e venceram o Benfica no meio de semana, pela 2ª rodada.

A baixa mais recente para o técnico Enzo Maresca fica por conta de Chalobah, suspenso pela expulsão na derrota para o Brighton. Além disso, Dário Essugo, Tosin Adarabioyo, Cole Palmer, Liam Delap e Levi Colwill, lesionados, completam a vasta lista de desfalques. Já Fofona e Andrey Santos são tratados como dúvidas.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é o atual campeão inglês e líder isolado desta edição da Premier League. O time tem 15 pontos em seis jogos, dois de vantagem para o vice-líder Arsenal, mas vem de uma derrota para o Crystal Palace, que encerrou os 100% de aproveitamento da equipe.

Além disso, os Reds também perderam para o Galatasaray, na Turquia, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions. Ou seja, o time vem de dois resultados negativos e o técnico Arne Slot começa a ter uma certa pressão em busca de resultados.

Ao mesmo tempo, o Liverpool não poderá contar com o goleiro Alisson, que saiu de campo lesionado na derrota para o Galatasaray, enquanto Ekitiké e Leoni completam a lista de desfalques. Porém, a boa notícia fica por conta dos retornos de Chiesa e Alaxander Isak.

CHELSEA X LIVERPOOL

7ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 04/10/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres.

CHELSEA: Robert Sanchez; Reece James, Josh Acheampong, Benoit Badiashile e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Estêvão, Facundo Buonanotte, Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo; Alexander Isak. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Anthony Taylor.

Auxiliares: Gary Beswick, Adam Nunn.

VAR: Craig Pawson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.