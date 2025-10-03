Internacional x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Botafogo medem forças neste sábado (4), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Colorado é apenas o 15º colocado, com 29 pontos, quatro acima, então, da temida zona de rebaixamento. Já o Glorioso está em quarto lugar, com 43.

Onde assistir?

O Premiere (pay-per-view) transmite a peleja.

Como chega o Internacional?

Novo técnico do Internacional, Ramón Díaz busca o primeiro triunfo no Colorado após dois empates. A boa notícia é não ter ninguém suspenso. No entanto, o goleiro Rochet, com problema no pé esquerdo, e o meia Rodríguez, contundido em uma das coxas, desfalcam o time anfitrião. No gol, Anthoni vai ganhando, então, sequência como titular. Já no lugar do argentino, o treinador conta com a experiência de Bruno Henrique.

O Inter também pode mudar a formação e jogar com três zagueiros, como ocorreu contra o Corinthians, na última quarta-feira (1), também às margens do Guaíba. Neste caso, Díaz teria que lançar mão de um meia para lançar Mercado, zagueiro que confere experiência à dupla Juninho e Vitão.

Diretor do clube, Andrés D’Alessandro, emocionado, pediu o comparecimento da torcida neste fim de semana. Vamos saber se os populares colorados ouviram o dirigente!

Como chega o Botafogo?

O Glorioso ainda tem um número considerável de desfalques. Por suspensão, o time alvinegro não terá o lateral-esquerdo Cuiabano, um dos destaques em 2025. Aliás, o setor não tem nenhum jogador de ofício, pois Marçal e Telles ainda são baixas por lesões. Sendo assim, a tendência é Davide Ancelotti improvisar o zagueiro Davide Ricardo por ali.

Por falar na defesa, outro setor que gera preocupação. Afinal, na quarta (1), no Estádio Nilton Santos, Pantaleão, contra o Bahia, deixou o campo com muitas dores na coxa esquerda. Gabriel, ex-Volta Redonda, já está de prontidão para substituí-lo. Bastos pode retornar ainda neste mês, mas não pega o Inter. O goleiro Neto, por sua vez, está fora da temporada.

Montoro e Barrera seguem nas seleções sub-20 de Argentina e Colômbia, respectivamente, no Mundial da categoria, no Chile. Outra ausência é o atacante Nathan, no departamento médico. Tucu, em contrapartida, pode ser a novidade entre os relacionados. Por fim, Martins volta a figurar como opção após o acúmulo de cartões amarelos.

INTERNACIONAL x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 4/10/2025 (sábado), às 18h30 (horário de Brasília)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre (Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Maia), Bruno Henrique, Alan Patrick e Tabata; Carbonero e Borré (Mathias). Técnico: Ramón Díaz

BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, Gabriel e David Ricardo; Newton, Freitas e Savarino; Santi, Jeffinho e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

