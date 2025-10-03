Atlético viaja para enfrentar o Fluminense; veja relacionados

O Atlético Mineiro divulgou nesta sexta-feira (3), a lista dos jogadores relacionados para o confronto contra o Fluminense, neste sábado (4), no Maracanã. As equipes, portanto, vão se enfrentar às 18h30 (de Brasília), pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o Galo embarcou rumo ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Além da comissão técnica, 23 jogadores vão estar à disposição para o confronto.

O técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com o zagueiro Lyanco, pois ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude na última rodada. Assim, ele vai cumprir suspensão automática.

Por outro lado, o goleiro Everson, o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk ficaram fora da última rodada para cumprirem suspensão, voltam a ser opção.

Vale ressaltar ainda que Hulk, um dos principais jogadores do Atlético, não vive bom momento. Afinal, o atacante não marca gol há quase dois meses. Além disso, chegou a ser opção no banco na vitória contra o Mirassol.

Confira os relacionados

Goleiros

Everson

Gabriel Delfim

Robert

Zagueiros

Junior Alonso

Ruan Tressoldi

Iván Román

Vitor Hugo

Laterais

Caio

Natanael

Saravia

Guilherme Arana

Meias

Bernard

Fausto Vera

Alan Franco

Gabriel Menino

Igor Gomes

Gustavo Scarpa

Reinier

Atacantes

Biel

Hulk

Dudu

João Marcelo

Rony

