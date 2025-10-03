Atlético viaja para enfrentar o Fluminense; veja relacionados

InícioEsportes
O Atlético Mineiro divulgou nesta sexta-feira (3), a lista dos jogadores relacionados para o confronto contra o Fluminense, neste sábado (4), no Maracanã. As equipes, portanto, vão se enfrentar às 18h30 (de Brasília), pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o Galo embarcou rumo ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Além da comissão técnica, 23 jogadores vão estar à disposição para o confronto.

O técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com o zagueiro Lyanco, pois ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude na última rodada. Assim, ele vai cumprir suspensão automática.

Por outro lado, o goleiro Everson, o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk ficaram fora da última rodada para cumprirem suspensão, voltam a ser opção.

Vale ressaltar ainda que Hulk, um dos principais jogadores do Atlético, não vive bom momento. Afinal, o atacante não marca gol há quase dois meses. Além disso, chegou a ser opção no banco na vitória contra o Mirassol.

Confira os relacionados

Goleiros

Everson
Gabriel Delfim
Robert

Zagueiros

Junior Alonso
Ruan Tressoldi
Iván Román
Vitor Hugo

Laterais

Caio
Natanael
Saravia
Guilherme Arana

Meias

Bernard
Fausto Vera
Alan Franco
Gabriel Menino
Igor Gomes
Gustavo Scarpa
Reinier

Atacantes

Biel
Hulk
Dudu
João Marcelo
Rony

