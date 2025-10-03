Flamengo convoca reunião para esclarecer embate com a Libra

O Flamengo convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para uma apresentação sobre a Libra. A reunião vai ocorrer no dia 7 de outubro, às 18h, no Salão Nobre da Gávea. De acordo com o comunicado, o clube abordará as “controvérsias existentes” no estatuto do grupo referentes ao critério de divisão de receitas de audiência. O tema, nos últimos dias, gerou grande repercussão no futebol brasileiro.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vai apresentar aos conselheiros os detalhes da disputa e os próximos passos da diretoria. A expectativa, afinal, é que o encontro sirva para elucidar os argumentos do clube diante de acusações de outros presidentes.

O Flamengo está insatisfeito com a fatia de 30% à audiência do pay-per-view. Afinal, o clube alega que a divisão atual não reconhece adequadamente seu “poder gerador de receitas”, que representa cerca de 47% da torcida total dos times da Libra.

Com isso, o Rubro-Negro Flamengo entrou com uma ação judicial e conseguiu o bloqueio dos pagamento de R$ 77 milhões de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria aos clubes que fazem parte da Libra. A diretoria alega que foi prejudicada com o contrato, que teve assinatura ainda em 2024, durante a gestão do ex-presidente Rodolfo Landim.

Em resposta ao Flamengo, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, criticou a postura do Flamengo. Além disso, ironizou o clube carioca ao dizer que eram “terraflamistas“.

