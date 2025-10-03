Palmeiras pode ficar sem até seis jogadores para jogo durante a Data Fifa

Gustavo Gómez será baixa contra o Juventude por estar com a seleção do Paraguai - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras terá inúmeros desfalques para enfrentar o Juventude na próxima sexta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, a partida ocorre durante a Data Fifa, e o Alviverde teve alguns jogadores convocados.

Abel Ferreira já sabe que não poderá contar com Flaco López e Aníbal Moreno, chamados pelo técnico Lionel Scaloni para amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico, nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. Além deles, Gustavo Gómez e Sosa estão na lista do Paraguai para os duelos contra Japão e Coreia do Sul, nas mesmas datas.

As baixas não param por aí. Piquerez e Emiliano Martínez, constantemente convocados pela seleção do Uruguai, podem aumentar a lista de desfalques de Abel Ferreira. Caso o volante seja convocado, o Palmeiras ficaria sem um jogador da posição para enfrentar o Jaconero. A lista da Celeste deve ser divulgada até o domingo, uma vez que a Data Fifa se inicia na segunda-feira (6).

Gustavo Gómez e Sosa jogarão pelo Paraguai na Ásia e viram dúvida até para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no dia 15 de outubro. Aliás, o mesmo ocorre com Piquerez e Emiliano Martínez. Afinal, o Uruguai vai atuar na Malásia.

Dessa maneira, a longa distância pode impossibilitá-los de estar à disposição do técnico Abel Ferreira para a 28ª rodada do Brasileirão.

