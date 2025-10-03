Vasco supera sequência difícil e terá rivais acessíveis para subir na tabela

O Vasco sobreviveu à “sequência da morte” conquistando sete pontos contra quatro rivais do G6 do Campeonato Brasileiro (Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras). Agora o Cruz-Maltino terá pela frente uma tabela, em tese, mais fácil, que vai determinar o objetivo do time na competição.

Nos primeiros dois jogos de outubro, o Vasco vai enfrentar times que estão na zona do rebaixamento. São os casos de Vitória, domingo (5), em São Januário, e Fortaleza, dia 15, na Arena Castelão. Os times ocupam a 17ª e a 19ª posições, respectivamente. Se ganhar as duas partidas, o Cruz-Maltino se afasta de vez de qualquer risco de queda para a Série B.

Depois tem o clássico com o Fluminense (20), no Maracanã, e o jogo contra o Red Bull Bragantino (26), em Bragança Paulista. Essas duas equipes estão entre os 10 primeiros da classificação. Portanto, são rivais diretos do Cruz-Maltino por vagas nas competições internacionais.

No primeiro turno, o Vasco somou apenas três pontos contra esses quatro adversários. Agora, com o time mais encorpado após a chegada dos reforços da última janela de transferências, o Cruz-Maltino possui chances reais de ocupar a primeira página de classificação do Brasileirão.

