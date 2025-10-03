Marcelinho Carioca recupera celular de vítima de assalto em São Paulo

O ex-jogador Marcelinho Carioca viralizou nas redes socias por uma boa ação na última segunda-feira (29), ao resgatar o celular roubado de uma jovem. O episódio ocorreu no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.

Em seguida, uma mulher compartilhou um vídeo em que detalha a tentativa de roubo de um celular, mas que não teve um desfecho positivo.

“Acabou um assalto aqui na minha rua, o cara levou o celular de uma menina. E quem conseguiu pegar o celular da menina foi ninguém mais, ninguém menos que Marcelinho Carioca”, indicou.

Posteriormente, o ex-jogador reforçou que estava de saída do seu escritório. Até que flagrou a tentativa de assalto, com o infrator sobre uma bicicleta e na tentativa de arrancar o telefone de uma jovem. Com isso, Marcelinho Carioca passou a perseguir o transgressor em seu carro.

A partir do momento que o ex-jogador e outros veículos conseguiram cercar o assaltante, ele decidiu entregar o celular, porém teve sucesso na fuga. Inclusive, não conseguiram identificá-lo.

Em seguida, Marcelinho Carioca teve êxito em encontrar a menina que perdeu o aparelho. Ela chorava e recebia ajuda em um comércio da região. O ex-jogador descreveu a felicidade ao devolver o celular para a jovem.

“Parecia um gol do Corinthians, aquela festa, comemorando”, apontou o ídolo do Corinthians.

Marcelinho Carioca faz as pazes com Luxemburgo

O último fim de semana marcou o fim de uma das brigas mais conhecidas do futebol brasileiro: entre Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo. Após quase duas décadas sem contato, desde um desentendimento público em 2007, o ex-jogador e o ex-treinador selaram as pazes durante um evento em São Paulo.

A dupla não só registrou o momento da reconciliação, como fez questão de compartilhar nas redes sociais. O reencontro ocorreu de forma espontânea e carregado de emoção, de acordo com o próprio Marcelinho. Vale destacar que o ex-jogador já havia manifestado seu desejo de encerrar a polêmica anteriormente.

