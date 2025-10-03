Corinthians terá as voltas de Depay e Yuri Alberto contra o Mirassol

O Corinthians finalizou sua preparação para o jogo contra o Mirassol, neste sábado (4), às 21h, na Neo Química Arena. A partida, válida pela 27ª rodada do Brasileirão, terá reforços importantes para o time. O atacante Memphis Depay se recuperou de lesão e fica à disposição. Além dele, o centroavante Yuri Alberto também retorna à equipe.

A principal novidade do time é o retorno do craque holandês. Depay se recuperou de um edema na coxa direita, sofrido em 10 de setembro. Após encerrar a transição física, ele treinou normalmente com o restante do elenco nesta sexta-feira (3). O jogador, portanto, vira uma opção para o técnico Dorival Júnior escalar a equipe titular.

O setor ofensivo, aliás, ganha outro reforço de peso para a partida. O atacante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão no último jogo, também está de volta. Com os dois retornos, Dorival terá uma “boa dor de cabeça” para montar o time. O jovem Gui Negão vive grande fase e briga diretamente por uma vaga com Memphis.

A preparação da equipe se encerrou com um treino tático no CT. O técnico Dorival Júnior, que está suspenso e não comanda o time no sábado, exibiu um vídeo com instruções. Em campo, os atletas fizeram um trabalho de construção ofensiva e um complemento de finalizações.

Com os retornos e os desfalques, um provável Corinthians está montado. A equipe deve ser: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão (ou Memphis Depay) e Yuri Alberto.

O time, por fim, busca quebrar uma sequência de três jogos sem vencer no campeonato.

