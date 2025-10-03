Juventude x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Fortaleza se enfrentam em um duelo direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto direto na parte mais dramática da tabela. Neste domingo (5), o Juventude recebe o Fortaleza às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. A partida coloca frente a frente o 18º e o 19º colocados, em um jogo de vida ou morte.

A situação é delicada para ambos os times, que não conseguirão sair da zona de rebaixamento nesta rodada, mesmo com uma vitória. O Juventude, que não vence há quatro jogos, aposta no fator casa para se reerguer. Já o Fortaleza, logo atrás na tabela, precisa de um resultado positivo para não se afundar ainda mais na penúltima posição.

Onde assistir

A partida entre Juventude e Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

Como chega o Juventude

O Juventude chega para a partida pressionado por uma sequência de quatro rodadas sem vitória e afundado na zona de rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini ocupa a 18ª posição e sabe que vencer um confronto direto em casa é fundamental para manter viva a esperança de escapar da queda para a Série B.

O técnico terá um grande problema para escalar o time. Sem seus dois laterais-esquerdos, Marcelo Hermes e Alan Ruschel, ambos suspensos, ele terá que improvisar no setor, provavelmente com o lateral-direito Ewerthon. Por outro lado, o time ganha os retornos do volante Caíque e do atacante Gabriel Taliari, que cumpriram suspensão.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega a Caxias do Sul em uma situação ainda mais crítica que a do rival. A equipe cearense está na penúltima posição do campeonato e precisa de um resultado positivo para não ver a distância para sair do Z4 aumentar. O time de Martím Palermo joga a vida neste confronto direto.

Para esta partida, o Leão do Pici tem boas notícias com os retornos dos laterais Mancuso and Bruno Pacheco, que estavam suspensos e reforçam a equipe. A única dúvida fica por conta da participação de João Carlos, que esteve ausente no último jogo. Com isso, o time ganha mais opções para esta batalha crucial pela sobrevivência.

JUVENTUDE X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Data e hora: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Lucas Fernandes; Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martím Palermo.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Onde assistir: Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.