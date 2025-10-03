Chapecoense x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Querendo voltar para o G4 da Série B, Chapecoense e Novorizontino se enfrentam na tarde deste sábado (04), às 16h. A partida acontece na Arena Condá, em Chapecó, pela 30ª rodada da competição.

As duas equipes ocupam a parte de cima da tabela. A Chape encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas ao bater o Amazonas, por 3 a 1. O Furacão do Oeste ocupa a sétima colocação, com 44 pontos, e tenta se reaproximar do G4. Já o Tigre está três pontos acima, com 47 pontos, na quinta colocação. Na última rodada, os paulistas empataram com o Vila Nova e deixaram a zona de acesso.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela plataforma de streaming Disney+.

Como chega a Chapecoense

Depois de perder confrontos diretos e cair na tabela, a Chape se reabilitou e agora tenta recuperar o tempo perdido. Para a partida, Gilmar Dal Pozzo não conta com o lateral-direito Everton, suspenso. Além dele, o treinador segue com as ausências de Bressan, Victor Caetano, Bruno Matias e Mancha, que estão lesionados.

Como chega o Novorizontino

Após tropeçar dentro de casa, o Tigre precisa do resultado positivo fora de casa para tentar voltar ao G4 e se afastar de outro adversário. Enderson Moreira contará com os retornos de Patrick e Fábio Matheus. Entretanto, o treinador não conta com César Martins e Robson, suspensos, além de Renato Palm, Marlon e Rai Ramos, que seguem lesionados. Já o atacante Nathan Fogaça ainda é dúvida, após sentir dores.

CHAPECOENSE X NOVORIZONTINO

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e horário: 04/10/1995 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Marcinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira, Pedro Martins e Giovanni Augusto; Ítalo e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Fábio Matheus, Luís Oyama e Rômulo; Bruno José, Matheus Frizzo e Robson. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.