Barra-SC x Santa Cruz: onde assistir, escalações e arbitragem

A Série D do Campeonato Brasileiro conhecerá seu campeão neste sábado (4). O Barra-SC recebe o Santa Cruz às 16h (horário de Brasília), na Arena Barra, em Itajaí, para o jogo de volta da grande final. A partida coloca frente a frente o time de melhor campanha na competição e um dos clubes mais tradicionais do Nordeste.

O confronto decisivo tem um claro favorito. O Barra venceu o jogo de ida de virada por 2 a 1, em uma Arena de Pernambuco lotada, e agora precisa apenas de um empate em casa para conquistar seu primeiro título nacional. Já o Santa Cruz, que precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão, aposta na força de sua camisa para buscar um feito inédito.

Onde assistir

A partida entre Barra-SC e Santa Cruz, pela final da Série D, terá transmissão ao vivo no canal Metrópoles (Youtube).

Como chega o Barra FC

O Barra chega para o jogo mais importante de sua história com a confiança em alta e a vantagem no placar. A equipe catarinense, fundada em 2013, é dona da melhor campanha da Série D, com 15 vitórias. Além disso, vem de uma vitória heroica de virada fora de casa sobre o Santa Cruz no primeiro jogo da decisão, o que permite ao time jogar pelo empate para ser campeão.

Para esta grande final, o técnico Eduardo Souza tem o cenário perfeito. O time não possui desfalques e poderá ir a campo com força máxima. Com o apoio de sua torcida e o time completo, o Barra aposta na consistência mostrada durante todo o ano para coroar a campanha do acesso com o título nacional.

Como chega o Santa Cruz

O Santa Cruz chega a Santa Catarina com uma missão muito difícil pela frente. A equipe precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para ser campeã. Apesar da derrota em casa, o time coral busca inspiração em sua camisa e tradição para superar o favoritismo do adversário e conquistar o título.

O técnico Marcelo Cabo, no entanto, tem problemas importantes para escalar a equipe. O volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e são desfalques certos. Com isso, a tendência é que Ariel Nahuélpan ganhe uma vaga no ataque e Pedro Favela no meio-campo.

BARRA-SC X SANTA CRUZ

Campeonato Brasileiro da Série D – Final (Jogo da volta)

Data e hora: 04 de outubro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barra, em Itajaí (SC)

BARRA-SC: Ewerton; Kayque, Jean Pierre, Vavá e Natan; Da Rocha, Rafinha, Tetê e Renan Barnabé; Elvinho e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.

SANTA CRUZ: Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues; Gabriel Galhardo, Pedro Favela e William Júnior; Renato, Geovany e Ariel. Técnico: Marcelo Cabo.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

