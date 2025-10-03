Volta Redonda x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Volta Redonda e Goiás se enfrentam neste sábado, no Raulino de Oliveira, pela 30ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Jogada10)

Em lados opostos na tabela, Volta Redonda e Goiás se enfrentam neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. Mandante, o Voltaço luta contra o rebaixamento e tenta se manter na segunda divisão. Contudo, a missão não vai ser fácil. Afinal, o time carioca vai ter pela frente o Goiás, que briga pelo acesso e título da segundona.

Ambas equipes buscam se recuperar. Afinal, na rodada anterior, tropeçaram. O Volta Redonda, por exemplo, vem de derrota para o América-MG, por 2 a 1, e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. O Goiás, por outro lado, empatou três dos últimos quatro jogos e chega de dois empates seguidos, contra Ferroviária e Atlético-GO, respectivamente.

Onde assistir

O jogo vai ter transmissão do Disney+.

Como chega o Volta Redonda

Na zona de rebaixamento, o Volta Redonda chega de uma vitória nos últimos quatro jogos. Nas últimas três partidas, sofreu duas derrotas. Dessa forma, o time carioca precisa voltar para os trilhos para seguir com chances de permanecer na segunda divisão do futebol brasileiro. Para o jogo contra o Goiás, o técnico Rogério Corrêa terá o retorno de Vitinho Lopes, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

Por outro lado, o Volta Redonda terá os desfalques Du Fernandes e Fabrício, que seguem no departamento médico se recuperando de problemas físicos. Já Ygor Catatau, por sua vez, continua como dúvida. Após ter a pena reduzida, o atacante recebeu liberação do STJD para voltar a jogar profissionalmente e voltou aos gramados em setembro, após dois anos banido por envolvimento com apostas.

Como chega o Goiás

Em terceiro lugar, o Goiás permanece na briga pelo acesso e pelo título. Apenas três pontos atrás do líder, o Esmeraldino chega de uma invencibilidade de quatro jogos. Contudo, foram três empates e apenas uma vitória na sequência recente. Portanto, se quiser brigar pelo título e voltar à elite do futebol brasileiro, vai precisar voltar a vencer na Série B.

Para o jogo contra o Volta Redonda, o técnico Vagner Mancini tem praticamente o elenco completo à disposição. Contudo, o atacante Pedrinho, no departamento médico, é a exceção. O jogador sofreu uma entorse no joelho direito em setembro. Dessa forma, ele deve ficar fora de combate por até seis semanas.

VOLTA REDONDA X GOIÁS

Série B do Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho Lopes, MV e Matheus Lucas (Ítalo). Técnico: Rogério Corrêa

GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Wellington Rato; Brayann, Moraes e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha(CE)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.