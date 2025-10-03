Presidente do Grêmio critica Flamengo sobre a Libra: “Ninguém vai levar de barbada”

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, avaliou as mudanças no calendário do futebol brasileiro. Em entrevista ao portal ge nesta sexta-feira (3), o dirigente elogiou o novo formato. Ele, contudo, também subiu o tom ao falar sobre a briga judicial entre Flamengo e Libra. O mandatário gremista, aliás, prometeu lutar pelos interesses de seu clube na disputa.

Entretanto, a avaliação geral sobre o novo calendário, sem dúvida, foi bastante positiva.

“Foi o melhor que a gente conseguiu chegar, privilegiando todos, sem acabar com nada. Da parte do Grêmio, posso te dizer que a avaliação é que ficou muito bom. Agora, vamos testar”, comentou Guerra sobre as mudanças que entram em vigor em 2026.

O presidente também analisou as alterações específicas na Copa do Brasil. Ele elogiou a redução no número de jogos para os times da Série A. Sobre a final em jogo único, no entanto, ele admitiu ter “dois corações”:

“Gosto de receber uma final em casa, é bacana, mas reconheço que para a organização do evento, possa ser benéfico. Mas que seja compartilhado com os clubes. É bom saber com antecedência onde vai ser, para questões de passagens, logística. É uma pena que não vamos ter mais aqueles festas no nosso estádio como tínhamos antes.”

Presidente do Grêmio critica Flamengo

A grande polêmica, no entanto, ficou por conta da disputa com o Flamengo. O Grêmio acompanha com atenção a briga judicial na Libra sobre os direitos de transmissão, que teve valores bloqueados a pedido do time carioca. Guerra fez questão de dar sua opinião:

“Ninguém vai levar o Flamengo de barbada. Estamos lutando. Trancaram R$ 77 milhões em um contrato de R$ 6 bilhões. Eles poderiam receber muito mais ali na frente.”

Para ele, a ação do rival é um “efeito midiático” da nova gestão do clube rubro-negro em detrimento do acordo feita pela diretoria passada.

