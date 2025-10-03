Presidente do Flamengo, Bap debate a força do futebol na economia do Rio

Cada vez mais relevante para a economia, o futebol vai ganhar um painel exclusivo durante o Fórum Rio Empreendedor, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), nos dias 8 e 9 de outubro. Afinal, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista vai estar ao lado de Osmar Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio; Pedro Guimarães, representante da Associação; e de Fred Luz, ex-CEO de Flamengo e Corinthians, para debater o tema.

O grupo vai participar do painel “A importância do futebol para o desenvolvimento econômico do Rio”. O mesmo vai ser mediado por Ruy Barreto Filho, presidente do Conselho Superior da ACRJ, e pelo advogado Henrique Figueira.

“O que antes era um setor visto apenas pela paixão hoje é também indústria e negócio sustentável. Esse movimento não beneficia apenas os clubes, mas toda a cidade, da cadeia do turismo ao comércio local. Gera renda, empregos e atrai investimentos. O Rio deve enxergar no futebol um parceiro estratégico para promover oportunidades e crescimento”, disse o presidente do Flamengo.

Em 2023, o futebol carioca movimentou aproximadamente R$ 3,96 bilhões na economia do Rio de Janeiro, de acordo com estudo da Prefeitura. A mesma, aliás, levou em consideração apenas os quatro grandes clubes da cidade.

O Fórum Rio Empreendedor vai acontecer na sede da ACRJ, na Rua Candelária, 9, no Centro do Rio, das 9h às 18h.

