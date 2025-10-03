InícioEsportes
ESPN anuncia transmissões de jogos com narração ao vivo em seu canal no YouTube

Clássico inglês vai ferver em mais uma rodada da Premier League

Clássico inglês vai ferver em mais uma rodada da Premier League - (crédito: Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

A ESPN anunciou uma nova iniciativa para o seu canal no YouTube. A marca, que já tem mais de 7,2 milhões de inscritos, passará a transmitir narrações de grandes jogos ao vivo. A estreia do novo formato, aliás, já ocorre neste sábado (4), às 13h30. O primeiro jogo será o clássico inglês entre Chelsea e Liverpool pela Premier League.

A nova experiência será focada na interatividade com o fã de esporte. A transmissão no YouTube não terá as imagens do jogo. O público, no entanto, poderá acompanhar a narração e os comentários em tempo real, com câmeras no estúdio. A transmissão também terá recursos como um campo virtual, escalações e estatísticas.

Para assistir ao jogo com imagens, o torcedor terá duas opções. A partida será exibida de forma tradicional no canal da ESPN e na plataforma de streaming Disney+. Durante a transmissão do YouTube, aliás, um QR Code ficará fixo na tela. O código levará o espectador diretamente para a plataforma de streaming para que ele possa acompanhar o jogo.

A seleção de jogos para o novo formato incluirá apenas partidas de grande apelo. O “El Clásico” entre Real Madrid e Barcelona, clássicos da Premier League e jogos decisivos da Libertadores estão no radar. A iniciativa, portanto, reforça a estratégia de integração entre a TV, o streaming e as plataformas digitais da empresa.

ESPN quer crescer no ambiente digital

Este é mais um passo da ESPN para ampliar sua presença no ambiente digital. Nas últimas semanas, o canal já anunciou a chegada dos novos jornalistas André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva para a cobertura neste segmento. Além disso, programas como o “F Show”, “Mundo F” e “Linha de Passe” também passaram a ser transmitidos ao vivo pelo YouTube.

Por fim, recentemente, estreou também o “B de Bola”, apresentado por Fefux Ribeiro, onde todas as informações da Série B do Brasileirão são trazidas ao público em formato de live.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 03/10/2025 23:26
