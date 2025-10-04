Ex-Flamengo marca, CRB bate Avaí no Rei Pelé e segue na caça ao G4 da Série B

O CRB fez valer o fator casa e derrotou por 1 a 0 o Avaí na noite desta sexta-feira (3), pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. O atacante Thiaguinho, que já teve passagem pelo Flamengo, anotou o gol solitário da partida disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Com apenas nove minutos de jogo, o árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho assinalou pênalti de Fábio Alemão em Emerson Ramon, do time catarinense. Entretanto, após a revisão do VAR, a marcação foi retirada e o atacante levou cartão amarelo por simulação. O gol saiu pouco antes do intervalo, aos 44 minutos.
O Galo alagoano chega, assim, ao 11º triunfo em seus domínios na competição. Desse modo, assume a condição de melhor mandante desta edição. Além disso, o resultado coloca o CRB na oitava colocação, com 43 pontos. A distância para o G4 cai para cinco pontos. O Avaí, por outro lado, aparece na 11 colocação, estacionado nos 40, e vê o pelotão da frente cada vez mais longe.
Na próxima rodada, a 31ª, o CRB visita o Goiás na terça-feira (7), às 21h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. No dia seguinte, quarta-feira, o Avaí recebe o Volta Redonda às 21h na Ressacada, em Florianópolis.
