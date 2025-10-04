Sevilla x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Sevilla e Barcelona se enfrentam neste domingo (5), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Sevilla
O Sevilla faz um início de temporada regular e sonha em brigar na parte de cima da tabela. O time abriu a 8ª rodada na 9ª posição, com 10 pontos, dois a menos que o Betis, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias em 6º lugar.
Além disso, o Sevilla chega embalado após a vitória sobre o Rayo Vallecano na rodada passada.
A boa notícia é que o técnico Matías Almeyda não terá baixas de última hora para este duelo em casa e o time poderá ir a campo com o que tem de melhor à disposição.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona chega embalado com uma sequência de vitórias e abriu esta 8ª rodada na liderança do Espanhol. O time tem 19 pontos em sete partidas, está invicto nesta edição de LaLiga e vem de um triunfo sobre a Real Sociedad na competição.
No entanto, o Barça vem de uma derrota por 2 a 1 para o PSG, em casa, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions, no meio de semana.
Além disso, o clube informou na última sexta-feira (3), que o atacante Lamine Yamal sofreu uma nova lesão na parte do púbis e deve desfalcar o time por até três semanas. Assim, ele se junta a Raphinha, Joan García, Fermín López, Ter-Stegen e Gavi, no departamento médico.
SEVILLA X BARCELONA
8ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: domingo, 05/10/2025, às 11h15 (de Brasília).
Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.
SEVILLA: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcão e Suazo; Agoumé e Batista Mendy; Alexis Sánchez, Ruben Vargas e Isaac Romero. Técnico: Matías Almeyda.
BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araújo, Christensen e Baldé; De Jong e Pedri; Rashford, Olmo e Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Velasco Carballo.
