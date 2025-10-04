Bragantino x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

InícioEsportes
Grêmio vai ao interior de São Paulo para visitar o Bragantino

Grêmio vai ao interior de São Paulo para visitar o Bragantino - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Neste sábado (04), às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Grêmio e Bragantino medem forças. As duas equipes passam por momento distintos, com o Massa Bruta em um jejum de vitórias. Por outro lado, Imortal emplacou uma sequência invicta. Os paulistas se encontram na nona colocação, com 33 pontos. Os gaúchos estão uma posição abaixo, com a mesma pontuação.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, inicia, ao vivo, a transmissão, às 17h. Eduardo Rizzati está confirmado na narração. Ele terá o suporte do comentarista João Miguel Lotufo e do repórter Raphael Almeida.

