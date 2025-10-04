Lille x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

Em uma briga direta na parte de cima da tabela, o Paris Saint-Germain visita o Lille, neste domingo (5). às 15h45 (de Brasília), no Pierre-Mauroy, pela 7ª rodada do Campeonato Francês. Apesar dos desfalques, os comandados do técnico Luís Enrique seguem fortes e tentam repetir os resultados expressivos da última temporada, a melhor da história do clube.



Dessa forma, os visitantes estão na liderança da competição, com 15 pontos, ao lado do Lyon, enquanto os donos da casa ocupam a sexta colocação, com 10, e vem de duas derrotas consecutivas.

Onde assistir

O confronto deste domingo (5) terá a transmissão da CazéTV, serviço de streaming.

Como chega o Lille

A equipe iniciou bem a competição, entretanto se distanciou do pelotão de frente após as derrotas para Lens e Lyon. Nesse sentido, o foco é se recuperar na tabela justamente diante do atual campeão da Champions League e adversário de maior poderio financeiro. No entanto, o treinador segue sem contar com Ousmane Touré, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado. Além disso, Marc-Aurèle Caillard tem uma lesão no cotovelo e também está fora de combate.

Como chega o Paris Saint-Germain

O técnico Luís Enrique segue sem a presença de Ousmane Dembélé, ganhador da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, por causa de uma distensão muscular. Além disso, a dupla Bradley Barcola e João Neves também está fora de combate. Por fim, depois do revés para o Olympique de Marselha, o time parisiense se recuperou diante do Auxerre e chega com moral após o triunfo, de virada, sobre o Barcelona na Champions. Désiré Doué, por sua vez, tem uma lesão na panturrilha.

LILLE X PSG

7ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data-Hora: domingo, 05/10/2025, às 15h45 (de Brasília).

Lille: Berke Ozer, Chancel Mbemba, Calvin Verdonk, Thomas Meunier, Aissa Mandi, Ayyoub Bouaddi, Osame Sahraoui, Nabil Bentaleb, Hakon Arnar Haraldsson, Felix Correia, Olivier Giroud. Técnico: Bruno Génésio

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes; Ramos, Kvaratskhelia Técnico: Luís Enrique

Árbitro: Benoit Bastien (FRA)

