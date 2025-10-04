Juventus x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A Itália vai simplesmente parar no domingo (5/10) para um dos maiores clássicos do futebol europeu. Às 15h45 (de Brasília), a bola começa a rolar no Allianz Stadium, em Turim, para Juventus e Milan, que duelam pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Os milanistas chegam como líderes da competição, enquanto os donos da casa, em quarto, visam roubar a ponta da tabela em caso de vitória.

LEIA MAIS: Klinsmann revela seu favorito para a Copa e elogia Neymar: “Espero que fique em forma”

Como chega a Juventus

Apesar da invencibilidade na temporada, a Juventus já vem de quatro incômodos empates consecutivos, sendo dois pela Liga dos Campeões. Na última quarta (1º/10), a equipe de Turim ficou no 2 a 2 com o Villarreal (ESP), fora de casa, pela segunda rodada da fase de Liga. Antes, pelo Italiano, a equipe empatara dois jogos em 1 a 1: contra Atalanta e Hellas Verona.

Assim, chega com fome de vitória contra um de seus maiores rivais. Igor Tudor, no entanto, tem alguns desfalques para lidar. Um deles é o brasileiro Bremer, com lesão muscular. Milik, Miretti, Thuram e Cabal, também contundidos, ficam fora de ação.

Em quarto lugar, com 11 pontos, a Juve pode assumir a liderança caso vença e a rodada ajude. Afinal, Napoli (segundo) e Roma (terceiro) jogam mais cedo no domingo. Caso tropecem, os bianconeri pulariam para a primeira posição caso ganhem o clássico, deixando o Milan para trás na tabela.

Como chega o Milan

O Milan não ostenta a invencibilidade da Juventus, já que estreou perdendo na Serie A (2 a 1 para a Cremonese, em pleno San Siro). No entanto, emplacou cinco vitórias consecutivas, incluindo o 3 a 0 sobre o Lecce pela Copa da Itália. Assim, surge como líder do Italiano, com 12 pontos.

Para o clássico, porém, não terá o ala-esquerdo Estupiñán, expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Napoli, na última rodada. Assim, Bartesaghi surge como favorito para a titularidade no setor. Outro desfalque para Massimilano Allegri é o reforço Jashari, lesionado desde a estreia do Milan no Italiano. Com desconforto muscular, Tomori ainda é dúvida para o treinador.

JUVENTUS x MILAN

Campeonato Italiano 2025/26 – 6ª rodada

Data-Hora: 5/10/2025, domingo, 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

JUVENTUS: Perín; Kalulu, Gatti e Kelly; Cambiasso, Locatelli, McKennie e Cabal; Koopmeiners, Yildiz e Jonathan David. Técnico: Igor Tudor

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Giménez e Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Assistentes: Valerio Colarossi (ITA) e Christian Rossi (ITA)

VAR: Marco di Bello (ITA)

Onde assistir: Disney +

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.