São Paulo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O domingo (03) será de clássico na capital paulista! São Paulo e Palmeiras entram em campo para realizar o último Choque-Rei da temporada. A partida acontece no Morumbis, às 16h, válida pela 27ª rodada do Brasileirão.
O Tricolor chega com uma situação mais calma. Depois de muita pressão da torcida com a eliminação da Libertadores, o São Paulo bateu o Fortaleza na última rodada e encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer. Os donos da casa ocupam a sétima colocação, com 38 pontos. Já o Verdão segue na briga pela ponta da tabela. O Alviverde bateu o Vasco por 3 a 0 na última quarta (01) e ocupa a vice-liderança, com 52 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view, e no canal GETV, no YouTube.
Como chega o São Paulo
Com a situação mais calma, o Tricolor tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, objetivo que restou ao clube para a temporada. Para a partida, Hernán Crespo conta com o retorno do zagueiro Arboleda, que estava suspenso. Além disso, o argentino tem chance de contar com Alan Franco, Marcos Antônio, Lucas Moura e Oscar, que estão retornando de lesão. Por outro lado, Rigoni, expulso contra o Fortaleza, está fora.
Como chega o Palmeiras
Depois de vencer o seu último compromisso e ver o Flamengo tropeçar, o Verdão quer aproveitar o clássico para se manter firme na briga pelo título. Abel Ferreira não deve ter muitas dúvidas para a partida, já que os únicos desfalques certos são Paulinho e Lucas Evangelista, que estão fora da temporada. Khellven, que ficou de fora dos últimos jogos, é dúvida, já que se recupera de um trauma no pé.
SÃO PAULO X PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Rafael; Negrucci (Alan Franco), Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla (Marcos Antônio), Rodriguinho (Lucas Moura) e Enzo Díaz; Luciano (Ferreira) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
