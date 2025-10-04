Tottenham vence Leeds e cola de vez no líder Liverpool

Kudus é festejado depois de marcar o gol da vitória do Tottenham sobre o Leeds - (crédito: - Divulgação/Tottenham Hotspurs)

O Tottenham venceu por 2 a 1 o Leeds United, neste sábado (4), em Elland Road, pela sétima rodada da Premier League. Com o resultado, o time londrino assume a vice-liderança e fica a um ponto do líder Liverpool, que neste sábado encara o Chelsea, em Stamford Bridge. Já o Leeds, que perdeu um invencibilidade de 23 jogos em casa, está apenas na 12ª colocação, com oito pontos.

O jogo começou equilibrado, com o Leeds tentando impor ritmo diante da torcida, mas foi o Tottenham quem abriu o placar aos 23 minutos. Tel aproveitou uma jogada rápida pela direita e finalizou com precisão para fazer 1 a 0. O Leeds reagiu ainda no primeiro tempo: Okafor empatou aos 34 minutos, após rebote do goleiro Vicario, devolvendo o entusiasmo às arquibancadas de Elland Road.

Kudus is on fire ???? pic.twitter.com/UJScSKC0Es — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 4, 2025

Na volta do intervalo, o Tottenham mostrou maior controle e eficiência nas finalizações. Aos 57 minutos, Kudus marcou o segundo, em chute rasteiro de fora da área. O Leeds ainda tentou reagir com substituições ofensivas e chegou a criar boas chances, mas parou nas defesas seguras de Vicario.

Na próxima rodada, os Spurs recebem o Aston Villa, no domingo (19), enquanto o Leeds busca a reabilitação contra o Burnley, fora de casa, no sábado (18).

