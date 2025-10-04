Ceará x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

A noite de domingo do Brasileirão reserva um duelo de dois alvinegros. No Castelão, o Ceará recebe o Santos, às 20h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada.

O Vozão quer se afastar de vez da zona de rebaixamento, enquanto o Peixe, se vencer, chega aos 31 pontos, mesma pontuação do rival deste domingo.

No duelo do primeiro turno, no Allianz Parque, as duas equipes empataram sem gols.

Onde assistir

O duelo entre Ceará e Santos, neste domingo, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Como chega o Ceará

O Vozão recebe o Santos neste domingo após uma derrota fora de casa para o Vitória. O Ceará tem apenas uma vitória nas últimas seis rodadas – contra o São Paulo, na 25ª rodada – e quer repetir a dose diante de outro rival paulista.

Léo Condé, técnico do Ceará, terá pelo menos três desfalques para montar sua equipe diante do Santos neste domingo. Fernandinho, Lucca e Luiz Otávio não estarão à disposição do treinador para o jogo.

Como chega o Santos

Assim como o Ceará, o Santos também chega para a partida com uma grande necessidade de vencer. O Peixe tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos pelo Brasileirão e está na beira da zona de rebaixamento, com apenas três pontos de distância para o primeiro time dentro do Z4.

Juan Pablo Vojvoda ainda não poderá contar com Neymar, que deve retornar de lesão apenas no fim de novembro. Gabriel Bontempo e Victor Hugo também devem seguir como desfalques e não devem estar à disposição do treinador neste domingo.

CEARÁ x SANTOS

27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 05/10/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Diego e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique), Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Anderson Daronco (MG)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

