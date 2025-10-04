Ex-Manchester United usa ChatGPT como “empresário” para negociar novo contrato

Demetri Mitchell usou o ChatGPT para negociar seu novo contrato com o Leyton Orient - (crédito: - Divulgação)

O ex­-atleta da base do Manchester United, Demetri Mitchell, revelou que usou o ChatGPT para negociar seu contrato com o Leyton Orient, da Terceira Divisão inglesa. Em entrevista ao podcast From My Left, ele disse que a ferramenta de inteligência artificial o auxiliou a determinar valores e argumentos sem depender de um empresário.

Mitchell disse que, ao receber uma proposta inicial do Leyton Orient, recorreu ao ChatGPT para estruturar sua contraproposta. Além disso, questionou o programa sobre custo de vida em Londres, despesas da mudança com a família e uma possível valorização de salário.

O jogador, aliás, chegou a classificar o uso do ChatGPT como “seu melhor empresário até hoje”.

Ele também falou sobre as diferenças entre os salários altos no futebol e a realidade vivida por jogadores de ligas menores. Porém, ressaltou que muitos contratos têm duração curta — de um a dois anos —, e que impostos e comissões fazem com que grande parte do valor seja “comido” antes de chegar ao bolso do jogador.

Inclusive, Mitchell alertou para os custos pessoais: moradia, transporte, suporte à família e incertezas para o futuro quando o vínculo chega ao fim. Segundo ele, “uma carreira no futebol não é algo que dura até os 65 anos”.

