Hansi Flick e o corte de Lamine Yamal na Espanha: ???Quero proteger meu jogador???

Hansi Flick levou o Barcelona aos títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha em 2024/25 - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Lamine Yamal acabou sendo cortado da lista de convocados da Espanha para os jogos contra Geórgia e Bulgária, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jovem atacante do Barcelona chegou a ser convocado por Luis de la Fuente, mas foi cortado devido a um problema na região do púbis. Dessa maneira, a situação reacende a tensão entre o clube catalão e a federação espanhola. Na última Data Fifa, Yamal voltou lesionado, o que gerou críticas de Hansi Flick.

“Ele já tinha dores e mesmo assim jogou. Recebeu analgésicos para entrar em campo e disputou quase duas partidas inteiras. Isso não é cuidar dos atletas. A Espanha tem grandes jogadores em todas as posições e deveria proteger os mais jovens. Fiquei triste com o que aconteceu”, disse o treinador em setembro.

Na coletiva deste sábado (4), antes do confronto com o Sevilla pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, Flick voltou a falar sobre o estado físico do atacante, que recentemente ficou em segundo lugar na Bola de Ouro.

“Ele se sente melhor, caso contrário não teria atuado contra o PSG. Mas ainda não está pronto para jogar. Minha intenção sempre foi proteger o atleta, não criar conflito com De la Fuente. Talvez tenha me expressado de forma mais dura do que o normal, mas não me arrependo. Queria apenas defender meus jogadores. Agora é passado, o importante é olhar para frente”, declarou.

O técnico explicou que conversa diariamente com Yamal e que a prioridade é recuperar o jogador com calma.

“É uma lesão complicada na região do púbis. Não sabemos se ele volta em duas, três ou quatro semanas. Ainda não dá para dizer se estará disponível no clássico. Ele vai seguir o plano de recuperação, passo a passo. Quando estiver pronto, terá tempo de jogo, mas precisamos controlar bem os minutos”, completou.

????? Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: ?Na quarta-feira ele se sentia bem. Quando temos alguma dúvida sobre a condição de um jogador, ele não joga. Conversei com ele, hoje está melhor, mas não está em condições de jogar? pic.twitter.com/W0E53R76O9 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 4, 2025

Hansi Flick analisa partida do Barcelona contra o Sevilla

O Barcelona chega pressionado para enfrentar o Sevilla após a derrota em casa para o PSG na 2ª rodada da fase de liga da Champions.

“Queremos somar os três pontos. A derrota foi dura, mas temos de ser mais inteligentes. Nossa pressão sobre o adversário é fundamental. Se não pressionamos, a defesa não pode jogar tão avançada. Melhoramos nos últimos jogos, mas precisamos seguir trabalhando. Ou seja, não é o fim de nada, temos que continuar”, concluiu Flick.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.