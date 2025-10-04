Manchester United derrota Sunderland para alívio do técnico Ruben Amorim

Sesko marcou o segundo gol do United depois de aproveitar sobra na área - (crédito: - Gareth Copley/Getty Images)

O Manchester United recebeu o Sunderland em Old Trafford e venceu por 2 a 0, neste sábado (4), retomando o caminho das vitórias na Premier League. Além disso, o resultado representa um alívio para o técnico Ruben Amorim, que precisava retomar a confiança após resultados muito abaixo do esperado e pedidos de demissão por parte dos torcedores.

O time da casa começou pressionando e abriu o placar aos 8 minutos, quando Mason Mount aproveitou uma boa troca de passes e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Patrick Dorgu. A partir daí, o United dominou o meio-campo, controlando o ritmo da partida e, inclusive, explorando os espaços deixados pela equipe visitante. Aos 31 minutos, Benjamin Sesko ampliou a vantagem após aproveitar um rebote dentro da área.

O Sunderland tentou reagir no segundo tempo. Fez substituições na parte ofensiva, mas esbarrou na defesa sólida do United e no goleiro Andre Onana, com defesas importantes. O Manchester United administrou a vantagem com paciência, evitando sustos e garantindo os três pontos.

A first Old Trafford goal for Ben ??? pic.twitter.com/ZFcJ5ACzSp — Manchester United (@ManUtd) October 4, 2025

Com a vitória, o United chegou a 10 pontos e subiu para a 8ª posição na tabela, mas pode ser ultrapassado ao término da rodada. O Sunderland permanece com 11 pontos, na sexta colocação.

