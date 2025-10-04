Inter Miami negocia com lateral espanhol para reforçar elenco

Sergio Reguilón pode seguir o caminho de Son e jogar na MLS - (crédito: Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

Sergio Reguilón pode estar a caminho do Inter Miami. O lateral-esquerdo de 28 anos está sem clube desde que deixou o Tottenham e, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, já conversa com a equipe da MLS.

Se fechar o acordo, o espanhol terá como companheiros nomes de peso como Messi, Luis Suárez, Busquets — que planeja se aposentar no fim da temporada — e Rodrigo De Paul.

Na última janela do verão europeu, Reguilón chegou a estar na mira de clubes da Premier League, como West Ham e Everton. Além de times da LaLiga, entre eles Sevilla e Real Sociedad, mas nenhuma negociação avançou.

Livre no mercado, ele poderia ser inscrito de imediato pelo Inter Miami, mesmo com a janela fechada. Na temporada passada, disputou somente seis partidas pelo Tottenham.



