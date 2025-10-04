InícioEsportes
PSG sofre com mais uma lesão antes de enfrentar o Lille

Fabián Ruiz é mais um desfalque para o PSG

Fabián Ruiz é mais um desfalque para o PSG - (crédito: Foto: Franco Arland/Getty Images)

O PSG enfrenta mais um problema e a sequência de lesões parece não ter fim.

O meia espanhol Fabián Ruiz está fora do próximo jogo contra o Lille por conta de uma lesão muscular. Com isso, ele se junta a uma lista crescente de desfalques no time de Luis Enrique. O técnico já avisou que não vai correr riscos e não forçará a escalação de jogadores ainda em dúvida.

Além de Fabián Ruiz, Marquinhos, Desire Doue, Ousmane Dembélé, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia também estão lesionados e não enfrentarão o Lille.

RJ
Redação Jogada10

    Redação Jogada10
    04/10/2025 15:12
