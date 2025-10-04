PSG sofre com mais uma lesão antes de enfrentar o Lille

Fabián Ruiz é mais um desfalque para o PSG - (crédito: Foto: Franco Arland/Getty Images)

O PSG enfrenta mais um problema e a sequência de lesões parece não ter fim.

O meia espanhol Fabián Ruiz está fora do próximo jogo contra o Lille por conta de uma lesão muscular. Com isso, ele se junta a uma lista crescente de desfalques no time de Luis Enrique. O técnico já avisou que não vai correr riscos e não forçará a escalação de jogadores ainda em dúvida.

LEIA MAIS: Hansi Flick e o corte de Lamine Yamal na Espanha: “Quero proteger meu jogador”

???? The medical update before #LOSCPSG.@Aspetar ???? https://t.co/EEiH9ITQIn pic.twitter.com/8AxOB119uo — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 4, 2025

Além de Fabián Ruiz, Marquinhos, Desire Doue, Ousmane Dembélé, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia também estão lesionados e não enfrentarão o Lille.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.