Inter de Milão quebra invencibilidade da Cremonese e cola nos líderes do Italiano

A Inter de Milão não se impressionou com a então invicta Cremonese, promovida à elite, e goleou por 4 a 1 neste sábado (4), pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Lautaro Martinez e Bonny, no primeiro tempo, e Dimarco e Barella, na etapa final, anotaram para os anfitriões. Bonazzoli fez valer a Lei do ex ao marcar o gol de honra dos visitantes.

Com o terceiro triunfo consecutivo na competição, os nerazurri se recuperam do mau início de campeonato e pulam para a quarta colocação, com 12 pontos, um a mais do que a Juventus, que ainda joga na rodada. Já a Cremonese estaciona nos nove somados, em nono lugar na tabela.

Na próxima rodada, na Inter de Milão vai até a capital encarar a Roma. O duelo será no dia 18 (sábado), às 15h45 (de Brasília). A Cremonese, por sua vez, recebe a Udinese na segunda-feira (20), às 15h45, no Estádio Giovanni Zini, em Cremona.

O jogo

A Inter de Milão fez uma primeira etapa totalmente dominante. Desse modo, chegou com tranquilidade ao s gols. Lautaro, com boa movimentação, incomodou demais os defensores. E, com grande capacidade de finalização, abriu o placar aos seis minutos. Barella deu excelente passe de trivela para o francês Bonny, que fez cruzamento na medida para o artilheiro argentino chutar com precisão. Sem posse de bola, a Cremonese não ameaçou em momento algum. Assim, em boa armação pela esquerda, Dimarco recebeu de Bastoni e cruzou na primeira trave para Bonny se antecipar à marcação e deixar o dele. Os anfitriões poderiam ter construído uma vantagem ainda maior antes do intervalo.

No segundo tempo, o panorama continuou o mesmo. A Internazionale manteve o controle das ações e, portanto, transformou o placar em goleada com gols de Dimarco e Barella aos 10 e 12 minutos, respectivamente. E mais uma vez os anfitriões desperdiçaram boas chances para ampliar ainda mais. A Cremonese, mesmo sem poder de criação, descontou após o inglês Vardi recuperar a bola no campo ofensivo e acionar jogada pela esquerda que terminou com Bonazzoli completando de primeira na pequena área, aos 42′.

