Saúl desfalca Flamengo contra o Bahia; confira relacionados

O Flamengo não poderá contar com o volante Saúl para o duelo diante do Bahia, no domingo (5), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador espanhol não seguiu viagem com elenco para Salvador, onde a equipe buscará mais um triunfo para seguir na liderança sem depender de outros resultados. Com o desfalque de Saúl, aliás, chegam a três as baixas no Rubro-Negro. Isso porque Léo Pereira e Alex Sandro cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro.

A tendência é a de que o técnico Filipe Luís escale De La Cruz para substituir o espanhol. Por outro lado, Danilo e Ayrton Lucas devem substituir a dupla suspensa. O departamento médico rubro-negro tem, atualmente, dois jogadores em recuperação, visto que o volante Pulgar se recupera de cirurgia no pé direito e retornará somente após a Data Fifa.

Com 55 pontos, o Flamengo precisa vencer o confronto para manter a vantagem de três pontos para o Palmeiras, atual vice-líder. A provável equipe a ertar em campo na Fonte Nova tem Rossi; Varela (Royal) Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro.

Confira os relacionados do MENGÃO para o confronto contra o Bahia, pelo @brasileirao!#squad pic.twitter.com/udTV7WxZ74 — Flamengo (@Flamengo) October 4, 2025

