Inspirado por Virgínia, Vini Jr. marca duas vezes na vitória do Real Madrid

Dizem que Vini Jr. está apaixonado e com a vida amorosa bem resolvida. O momento fica, então, mais leve. Em campo, a fase conjugal do craque se refletiu no placar da vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4), no Estádio Santiago Bernabéu, pela rodada 8 do Campeonato Espanhol. A fera merengue marcou dois gols da vitória. Agora terá que pagar o jantar de sua donzela (leia mais detalhes abaixo). Os Blancos lideram a La Liga, com 21 pontos. O Submarino Amarelo está em terceiro lugar, com 16.
Animado com a presença da influenciadora Virgínia Fonseca, com quem, segundo os fofoqueiros de plantão, mantém um relacionamento não assumido, Vini Jr. tentou incendiar a peleja desde o pontapé inicial. Mas, antes de tudo, o camisa 7 é um jogador consciente e solidário. Assim, centrou para Tchouaméni perder de cabeça. A digníssima curtiu! Quem não gostou, porém, foi a torcida local, impaciente com o score zerado ao fim da primeira parte do espetáculo. Por outro lado, Courtoius, goleiro do Real Madrid, evitou um gol do Submarino Amarelo.
No segundo tempo, Vini, então, decidiu resolver os problemas de ataque para Virgínia ficar ainda mais encantada com o “crush”. Ele recebeu lançamento de Militão, deixou o marcador na saudade e meteu no canto do keeper adversário. O Real Madrid ganhou uma confiança ainda maior para demonstrar, na prática, a sua superioridade técnica sobre o Villarreal. Nada, portanto, como o brilho do Malvadeza para tornar as coisas mais fáceis. Pouco depois, ele foi derrubado na área. Na marca da cal, acertou o pênalti e ampliou o placar. Mikautadze descontou. Mas já era tarde. Mbappé ainda recolocou as coisas no eixo e fechou o 3 a 1.
CAMPEONATO ESPANHOL – RODADA 8
Sexta-feira (3/10)
Osasuna 2 x 1 Getafe
Sábado (4/10)
Oviedo 0 x 2 Levante
Girona 2 x 1 Valencia
Athletic Bilbao 2 x 1 Mallorca
Real Madrid 3×1 Villarreal
Domingo (5/10)
9h – Alavés x Elche
11h15 – Sevilla x Barcelona
13h30 – Espanyol x Betis
13h30 – Real Sociedad x Rayo Vallecano
16h – Celta x Atlético de Madrid
