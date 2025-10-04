Corinthians ganha novo desfalque por convocação para clássico contra o Santos

O Corinthians não poderá contar com Félix Torres para o clássico contra o Santos, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Brasileirão. Convocado por Sebastián Beccacece, o zagueiro não terá tempo hábil de recuperação entre o último amistoso da seleção equatoriana e o clássico na Vila Belmiro e, por isso, é baixa confirmada para o técnico Dorival.

A seleção equatoriana enfrentará os EUA, em Austin, no dia 10, e o México, em Guadalajara, no dia 14 — menos de 24 horas antes do duelo entre Santos e Corinthians. O amistoso contra os mexicanos está marcado para as 23h30 (de Brasília), enquanto a bola vai rolar às 21h30 do dia seguinte, quarta-feira (15), para o clássico.

Torres não figura entre os titulares de Dorival desde o jogo contra o Fortaleza, no dia 03 de agosto, pelo Brasileirão. Além disso, não vai a campo pelo Alvinegro desde o dia 27 do mesmo mês, quando participou dos minutos finais contra o Athletico, pela Copa do Brasil.

Data Fifa prejudica o Corinthians

A comissão técnica de Dorival agora soma quatro desfalques confirmados por seleções durante a pausa a Data Fifa. Além do zagueiro, o goleiro Hugo Souza (Brasil), o atacante Romero (Paraguai) e o meia Memphis Depay (Holanda) também foram chamados.

José Martínez (Venezuela) e André Carrillo (Peru) ficaram fora das listas de suas respectivas seleções. Já Carrillo se recupera de uma lesão muscular.

Assim como no caso de Torres, o Alvinegro também não contará com Hugo e Romero para o clássico na Vila Belmiro. Isso porque a dupla atuará na Ásia durante o período e, bem como o equatoriano, não terão tempo hábil para regressar e ficar à disposição.

O cenári0 só se altera no caso de Memphis. Em fase final de recuperação de um edema muscular, Depay poderá voltar ao Brasil antes do clássico, mas sua participação dependerá de reavaliações físicas do clube.

Desafio da comissão técnica

A ausência de Félix Torres reforça um padrão que tem se tornado frequente na equipe comandada por Dorival. Desde que assumiu o clube, o técnico só repetiu uma escalação e promoveu outras 27 diferentes em 29 partidas. A única combinada ocorreu nos dois confrontos diante do Palmeiras pela Copa do Brasil.

Lesões, suspensões e, agora, as convocações estão entre os principais fatores que dificultam a manutenção de uma base titular. Contra o Internacional na rodada passada, por exemplo, Dorival justificou as mudanças por “questões físicas” e projetou dificuldades para o duelo diante do Mirassol, neste sábado (05).

“Não tem como você ter os mesmos jogadores de um momento para o outro. São feitos testes todos os dias após e nos dias de partida. Justamente para que a gente possa definir, com um pouco mais de certeza, aqueles que estarão em campo. Não é fácil”, explicou.

Em contrapartida, o técnico contará com duas novidades para encarar o Mirassol neste sábado (05), a partir de 21h, na Neo Química Arena: Memphis e Yuri Alberto. Depay está liberado pelo departamento médico após lesão na coxa, enquanto o brasileiro cumpriu suspensão contra o Inter e volta a ficar à disposição.

