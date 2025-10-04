Brasil volta a decepcionar, cai para a Espanha e está eliminado da Copa do Mundo Sub-20

Só uma vitória garantiria o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo Sub-20. Mas os comandados de Ramon Menezes, além de não derrotarem a Espanha, ainda perderam pela segunda vez no Grupo C. Com o 1 a o no Estádio Nacional de Santiago na tarde deste sábado (4/10), os brasileiros foram eliminados de forma precoce e ainda na lanterna da chave, com um único ponto.

A campanha na fase de grupos teve, ainda, derrota (2 a 1) para Marrocos e empate (2 a 2) com México na estreia. Pela primeira vez na história, o Brasil dá adeus ao Mundial ainda na primeira fase. A Canarinho já havia feito campanha decepcionante ao não se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2026.

Empolgação brasileira e resposta espanhola

O Brasil imprimu um ritmo muito forte nos primeiros dez minutos, mas parou por aí na etapa inicial. A Espanha logo entendeu a proposta de jogo brasileira e equilibrou a partida com o seu tradicional jogo posicional. Assim, a Seleção deixou de competir: não colocou pressão na saída de bola adversária e não teve controle de bola no meio de campo. Além disso, os homens de frente tomaram decisões erradas no último terço do campo. Nervoso, Erick Belé correu o risco de ser expulso antes do intervalo após dar pisão em Pitarch.

Espanha dá golpe letal no minuto inicial

Na volta do intervalo, os espanhóis deram um golpe letal logo no minuto inicial. Isso porque Bravo recebeu passe de Pablo García dentro da área, limpou o zagueiro Iago e o goleiro Otávio para finalizar com precisão: 1 a 0. Com a necessidade de virar o placar, o Brasil foi para cima, e Rhuan Gabriel desperdiçou uma oportunidade inacreditável na pequena área ao cabecear em cima do goleiro Fran González após cruzamento de João Cruz. Aos 27′, Luighi tocou para Rhuan Gabriel, que chutou meio desengonçado na trave.

Os espanhóis voltaram a controlar a posse de bola e quase ampliaram: Mella recebeu com liberdade, invadiu a área e só não balançou a rede porque Iago se atirou na bola para salvar. O Brasil retomou as ações e empilhou chances com Luighi, que pecou demais na pontaria. Desse modo, coube à Seleção um amargo revés e a consequente eliminação em mais um capítulo vergonhoso da recente história da base brasileira.

ESPANHA 1×0 BRASIL

3ª rodada da Copa do Mundo Sub-20 – Grupo C

Data: 4/10/2025 (sábado)

Local: Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago (CHI)

Gol: Bravo, 1’/2ºT (1-0)

ESPANHA: Fran González, Fortea (Cortes, 31’/2ºT), Merino, Cuenca e Diaz; Belaid, Mendoza e Pitarch (Navarro, 31’/2ºT); Bravo, García e Virgili (Mella, 31’/2ºT). Técnico: Paco Gallardo.

BRASIL: Otávio, Iago, Bruno Alves e João Victor; João Cruz (João Cruz, 27’/2ºT), Coutinho, Murilo Rhikman, Erick Bele (Deivid Washington, 23’/2ºT) e Leandrinho (Léo Derek, 23’/2ºT); Wesley e Luighi. Técnico: Ramon Menezes.

Árbitro: Joe Dickerson (EUA)

Assistentes: Cameron Blanchard (EUA) e Logan Brown (EUA)

Cartões Amarelos: Fortea (ESP); Erick Belé, Gilberto, Coutinho (BRA)

Cartão Vermelho: –

