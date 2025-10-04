Inédito! Barra bate Santa Cruz, faz história e é campeão da Série D 2025

O futebol brasileiro tem um novo — e inédito — campeão: Barra Futebol Clube. O time de Balneário Camboriú levantou o troféu da Série D do Campeonato Brasileiro após vencer o Santa Cruz por 2 a 1 na ida, em Pernambuco, e empatar sem gols neste sábado (04), na Arena Barra, em Itajaí.

Fundado em 2013, o Barra conseguiu mais do que “só” erguer sua primeira taça nacional com apenas 12 anos de história, mas também garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026. A equipe catarinense está classificada à terceira fase da competição, conforme prevê o regulamento da CBF.

A conquista veio sob muita euforia e fervor por parte da torcida, que fez sua parte e lotou as arquibancadas da Arena Barra. O público apoiou incondicionalmente os jogadores durante os 90 minutos e transformou o estádio em caldeirão após o apito final, com gritos de “é campeão” e muita emoção.

O título honrou um jogo equilibrado e tenso, com chances claras e destaque para os goleiros de ambos lados. Ewerton, do Barra, por exemplo, teve que salvar duas vezes após os 40 minutos da etapa final para garantir o troféu aos mandantes: primeiro em chute de Pedro Henrique e, na sequência, em finalização de Toty.

Campanha sólida e exemplo de gestão

O Pescador disputou 24 jogos até chegar ao sonhado título, com 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A campanha ficou marcada especialmente pela solidez defensiva e equilíbrio coletivo da equipe de Eduardo Souza.

Após o título, o capitão Natan destacou o planejamento e a ambição do clube: “Sempre foi nosso objetivo. Desde que cheguei aqui, sempre esteve no objetivo. O Barra é muito grande, envolve um trabalho sério da comissão e diretoria. O fruto está aí, campeão da Série D com 12 anos”.

“Vamos continuar trabalhando para elevar o nível do Barra. Trabalhar para chegarmos na Série A, assim como o Mirassol. Eles são exemplo de trabalho sério e honesto”, completou.

O Barra se tornou o sexto time catarinense campeão nacional na história. Agora o Pescador faz parte de um seleto grupo junto a Joinville, Avaí, Brusque, Criciúma e Chapecoense. Juntos, somam oito títulos de âmbito nacional, agora ampliada com o feito do time de Balneário Camboriú.

