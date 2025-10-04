Ramon cita pouco tempo para treinos em justificativa à queda do Brasil no Mundial Sub-20

Ramon Menezes não escondeu o abatimento após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo Sub-20. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha neste sábado (5/10), o treinador citou o pouco tempo para treinos na preparação da Canarinho, que, pela primeira vez na história, se despede em uma fase de grupos – foi lanterna da chave com um único ponto.

“Todos estamos muito tristes. É um momento difícil de falar. Foi a primeira vez que saímos numa primeira fase desde que nossa comissão esteve à frente do elenco”, iniciou o treinador, em entreivsta ao Sportv na saída do gramado.

O treinador, que dirigiu a sub-20 Canarinho em seis competições até o momento, levantou questões pontuais para justificar a queda dolorosa na primeira fase do torneio disputado no Chile.

“O torcedor fica triste, mas, às vezes, ele não entende todo o contexto, a nossa dificuldade. Pouco tempo para trabalhar, para treinar, porque senão nem esses atletas teriam sido liberados. Nos apresentamos no dia 22 para jogar dia 28. Tem atletas aqui que, se vocês fizerem um levantamento da última vez em que todos jogaram 90 minutos ou começaram jogando nos seus clubes, veremos uma minutagem muito baixa. Corríamos todos os riscos”, afirmou.

Ramon: sentimento de frustração e próximos passos

Por fim, Ramon comentou sobre os próximos passos e reforçou o sentimento de frustração pelo fracasso no Mundial.

“Agora é levantar a cabeça. Acho que quando se ganha, você deixa marca. E quando se perde também se deixa cicatrizes fechadas. Ter discernimento, cabeça no lugar, ninguém vai deixar de jogar futebol por causa dessa eliminação. Todo mundo vai continuar tentando fazer o seu melhor. Todo mundo está muito decepcionado com essa desclassificação”, concluiu.

