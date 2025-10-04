Sampaoli se diz “surpreso” e “preocupado” com desempenho do Atlético-MG em derrota

O técnico Jorge Sampaoli expôs todo seu abatimento e surpresa com a atuação do Atlético-MG na derrota por 3 a 0 para o Fluminense, neste sábado (04), no Maracanã. Em coletiva, o argentino tratou o desempenho do grupo como irreconhecível, visto que, em sua análise, vinha apresentando sinais de evolução nas últimas rodadas.

“A verdade é que isso me surpreendeu, porque a equipe vinha rendendo mediamente bem. Três partidas que não sofríamos gols e hoje nos vimos vulneráveis. Hoje eu vou ter que pensar bem, analisar bem, ver bem porque aconteceu o que não havia passado anteriormente”, declarou.

Sampaoli ainda demonstrou preocupação com o que se referiu como uma espécie de perda de identidade do time. Ele comparou a derrota para o Fluminense com reveses anteriores para justificar sua análise de regressão clara no modelo de jogo do Alvinegro.

“Para mim, o que mais me deixa preocupado com o futuro é que o time perdeu a convicção. Inclusive o jogo com o Botafogo, o time perdeu de outra forma. Hoje eu estou surpreendido porque esperava outro rendimento”, avaliou.

Apatia também incomoda

Para além do resultado, a falta de organização tática incomodou o argentino. Ele entende que a equipe recuou no desenvolvimento técnico e coletivo que vinha implementando desde sua chegada.

“Um jogo em que o time não teve nenhuma possibilidade de ganhar. A verdade é que demos um ou dois passos atrás do que tinha sido o time até agora. Porque além de jogar mal, o time se desorganizou muito, caiu muito, e isso realmente se viu bem claro”, concluiu.

Atlético vive situação incômoda

Com a derrota, o Alvinegro estacionou nos 29 pontos e ocupa momentaneamente a 15ª posição na tabela. Isso porque a equipe corre risco de ser ultrapassada pelo Santos na rodada e, consequentemente, se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

Vale destacar, porém, que os mineiros têm jogos a menos em relação aos adversários. Neste contexto, pode utilizá-los como oportunidade de recuperação no campeonato. O primeiro duelo atrasado está marcado para próxima quarta-feira (08), às 19h, diante do Sport, na Arena MRV.

Atuação apática e domínio tricolor

O Fluminense dominou as ações desde o início e impôs um ritmo intenso ao grupo de Sampaoli. Além dos gols de Samuel Xavier, Serna e Keno, a equipe mineira ainda ouviu gritos de “olé” das arquibancadas do Maracanã na noite deste sábado (04), dado o domínio.

O resultado levou o Fluminense aos 38 pontos, assumindo a sétima colocação, e manteve o Atlético-MG na parte inferior da tabela, com apenas quatro pontos de vantagem para a zona da degola.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.