Guarani empata com o Náutico e decisão do acesso à Série B fica para a última rodada

Guarani e Náutico empataram por 1 a 1 em duelo direto pela vaga de acesso à Série B, na noite deste sábado (04), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Válido pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Brasileirão, o resultado manteve a indefinição no Grupo C, com três clubes ainda na briga pela segunda colocação e vaga na próxima divisão.

Com o empate, o Guarani chegou a sete pontos e manteve a vice-liderança do Grupo C. Já o Náutico, que não vence há quatro jogos, caiu para a última colocação da chave, com cinco pontos — ultrapassado pelo Brusque, com seis. A Ponte Preta, líder isolada com 10 pontos, já garantiu vaga na Série B de 2026.

O cenário deixou, portanto, a definição da segunda vaga para última rodada, marcada para sábado (11), às 17h. Em jogos simultâneos, o Guarani enfrenta a Ponte Preta no dérbi campineiro, no Estádio Moisés Lucarelli. O Náutico, por sua vez, recebe o Brusque nos Aflitos. Quem ficará com a Vaga à Série B?

Jogo tenso e com roteiro de decisão

O confronto começou equilibrado, com ambas as equipes demonstrando intensidade e disposição. A partida ficou marcada por divididas fortes logo nos minutos iniciais, não à toa, teve um cartão amarelo para cada lado antes dos 10 minutos.

Mesmo jogando fora, o Náutico iniciou oferecendo mais perigo ao adversário, especialmente pela esquerda com Igor Bolt. Bruno Mezenga aproveitou uma dessas chegadas para tentar um voleio, mas acabou mandando para fora em uma das melhores chances que teve.

O Guarani teve um gol de Mirandinha anulado aos 31 minutos, após toque de mão na origem do lance. No entanto, antes do intervalo, aos 46 minutos, Dentinho escapou em contra-ataque e finalizou cruzado para abrir o placar para o Bugre.

Náutico reage após expulsão

O técnico Hélio dos Anjos apostou em Paulo Sérgio para etapa final, que entrou no intervalo e rapidamente mostrou serviço. O Náutico passou a dominar o setor ofensivo, enquanto o Guarani apostava nos contra-ataques. Em uma dessas investidas, Gabriel Silva teve chance clara de ampliar, mas parou no goleiro Muriel.

A virada no controle da partida se concretizou após a expulsão de Alan Santos, zagueiro e capitão bugrino, aos 28 minutos, por segundo cartão amarelo. Três minutos depois, aos 31′, Paulo Sérgio aproveitou cobrança de escanteio de Vitinho e empatou de cabeça para o Timbu.

Após o apito final, atletas do Guarani demonstraram frustração pela perda da vantagem, mas já miram o confronto decisivo. “Estávamos ganhando o jogo, mas infelizmente teve a expulsão. O Alan é um cara experiente, mas foi na vontade de ganhar”, declarou o zagueiro Allyson.

