Volta Redonda dificulta e Goiás empata, mas continua na vice-liderança da B

Goiás e Volta Redonda ficaram no empate em 0 a 0, neste sábado (04/10), no Raulino de Oliveira, mas não por falta de ímpeto dos dois lados. Até porque os cariocas lutam contra o rebaixamento, já o Esmeraldino almeja o acesso e o título. Ambos os tempos foram marcados pela dinâmica, com bolas na trave, expulsões e intervenções dos goleiros.

Com o resultado, os goianos permaneceram na segunda colocação, ao alcançar os 51 pontos, dois a menos que o líder Coritiba, com os mesmos 30 jogos. Por outro lado, donos da casa continuam em 17º lugar, com 31 pontos, também com uma diferença de dois para o Athletic, primeiro time fora do Z-4.

Goiás é dominante e empilha chances

O time carioca tentou aproveitar que estava em seus domínios e começou o o embate com uma postura mais ofensiva. A equipe concentrava suas jogadas pelo lado esquerdo. Em contrapartida, o Goiás apostava nos contra-ataques. Os visitantes chegaram perto de abrir o placar em lance individual de Jajá pela direita. Contudo, o goleiro Jefferson Paulino estava atento e defendeu.

Por sinal, o Esmeraldino chegou a abrir o placar em belo chute de Bryann na entrada da área, mas o VAR anulou o gol. Isso porque identificou uma falta do atleta na origem da jogada. Os visitantes gradativamente se impuseram e tiveram outras duas oportunidades claras. Jajá finalizou e contou com desvio para carimbar o travessão. O atacante teve outra chance, mas o goleiro do Volta Rodanda fez intervenção essencial.

Na reta final da primeira etapa, o Goiás passou a ter um jogador a menos. Bryann acertou o adversário no rosto e o árbitro de vídeo recomendou a expulsão. Apesar disso, a desvantagem numérica durou poucos minutos. Afinal, nos acréscimos, Raí recebeu o segundo cartão amarelo.

Segunda etapa com bolas na trave

O Voltaço retomou após o intervalo novamente com postura incisiva. Apesar disso, o Goiás novamente foi quem chegou primeiro e ficou próximo de marcar novamente com Jajá, mas chutou para fora. Em seguida, pelo lado dos mandantes, Ygor Catatau cabeceou por cima do gol de Tadeu.

O Goiás respondeu com Wellington Rato, que estava há poucos minutos em campo. Após pressão, o Esmeraldino recuperou bola no campo ofensivo e o meio-campista avançou com espaço e chutou na trave do Volta Redonda. Na oportunidade seguinte, Rodrigo Andrade também acertou a trave para os visitantes.

A equipe mandante teve oportunidade clara com Matheus Lucas dentro da área adversária. Ele finalizou com perigo, mas para fora. Os goianos tiveram a chance final de marcar com Wellington Rato, que tentou chutar de fora da área, obrigou o goleiro do Voltaço a fazer defesa difícil e deu rebote. Welliton ficou com a sobra, tinha bastante espaço, porém pecou na força e mandou por cima do gol.

