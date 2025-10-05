InícioEsportes
Vasco x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vasco recebe o Vitória na Colina Histórica - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)
Neste domingo (5), o Vasco recebe o Vitória, às 16h, em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa da vitória para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e começar a olhar para a parte de cima da tabela de classificação. Já o Leão da Barra luta para deixar o Z4. No primeiro turno, o time baiano derrotou a equipe carioca por 2 a 1, no Barradão.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o embate, ao vivo, a partir de 14h30. Ricardo Froede assume o microfone da narração. Ao seu lado, dois nomes de peso no jornalismo esportivo. A saber: Thiago Hugolini (comentários) e Christopher Henrique (reportagens).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    05/10/2025 08:24
