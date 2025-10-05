Juventude x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Juventude e Fortaleza estão com a corda no pescoço - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Neste domingo (5), a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto direto na parte mais dramática da tabela. Afinal, o Juventude recebe o Fortaleza às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. A partida coloca frente a frente o 18º e o 19º colocados, em um jogo de vida ou morte.

A Voz do Esporte acompanha este drama, ao vivo, a partir de 17h. Diego Mazur narra, Cleiton Santos comenta e Vanderlei Lima reporta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.