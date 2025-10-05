Autor do gol, Vitinho enaltece resultado para o Internacional: ???Para dar moral???

O Internacional deu uma resposta positiva com um desempenho contundente em meio ao cenário adverso com a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. A equipe se mostrou agressiva e impôs dificuldades ao Glorioso, principalmente nos momentos em que tentava sair para o jogo. A decisão do técnico Ramón Diáz em modificar o esquema tática e adotar o 3-5-2 é uma das causas para atuação. A escolha por uma dupla de atacantes de velocidade também foi um diferencial.

Afinal, Carbonero e Vitinho tiveram participação decisiva, especialmente no segundo gol. O colombiano recebeu passe do volante Thiago Maia e teve espaço para conduzir no meio-campo. Até que encontrou ótimo passe para Vitinho e o deixou na cara do gol. O camisa 28 se movimentou e finalizou bem para confirmar o triunfo do Inter.

Mesmo com o destaque individual, Vitinho frisou que o resultado positivo para o Colorado foi o ponto principal no jogo.

“Cara, primeiro dizer que graças a Deus conseguimos a vitória, uma vitória importante para nos dar moral, agradecer ao Carbo (Carbonero) pela assistência, obrigado, mas a vitória é mais importante”, citou o atacante.

Alívio no momento do Internacional

Além disso, o camisa 28 considera também que o triunfo sobre o Botafogo traz benefícios, que permitem o time utilizar como um apoio e se dedicar a emplacar uma sequência de resultados positivos.

“Sim, como eu disse a vitória é mais importante para afastar essa fase ruim, que nós estávamos, focar nos próximos adversários e se Deus quiser ir subindo na tabela”, complementou Vitinho.

A vitória criou um contexto favorável para o Internacional corrigir alguns erros durante a Data Fifa, que ocorrerá entre 6 a 14 de outubro. O Colorado terá cerca de dez dias de preparação atpe o compromisso seguinte contra o Mirassol, no Maião, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

