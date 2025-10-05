Clube do Paraná dispensa jogador depois de caso de racismo durante jogo

Zagueiro Denis, do Nacional, acertou um soco em Diego, do Batel, que o teria chamado de 'macaco' - (crédito: - ReproduÃ§Ã£o de VÃ­deo)

O Batel anunciou neste domingo (5) a demissão imediata do meia Diego, um dia após o jogador se envolver em um caso de injúria racial durante partida válida pela Taça FPF, no Paraná.

“Um posicionamento individual não representa o Batel. Disseminação de ódio, preconceito ou discriminação não será tolerada por ninguém”, escreveu o clube em uma postagem no Instagram, acompanhado de uma nota oficial. O clube informou ainda que repudia qualquer tipo de discriminação e que colaborará com as investigações das autoridades sobre o caso.

Imagens da transmissão do jogo mostram o momento em que o atleta do clube de Guarapuava provoca o zagueiro Denis, do Nacional, e leva um soco em seguida. Segundo relatos preliminares, a briga teria começado após Diego fazer uma ofensa racista ao adversário, chamando-o de “macaco”.

O confronto entre Batel e Nacional era válido pela Taça Federação Paranaense de Futebol, torneio que reúne equipes de menor investimento do estado.

