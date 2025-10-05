Roma vence Fiorentina de virada e assume liderança do Italiano

Fora de casa, a Roma conquistou uma vitória importante e de virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina, na manhã deste domingo (5), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado levou o time da capital aos 15 pontos e à liderança provisória da competição. Mesmo com a vitória, a equipe de Daniele De Rossi ainda depende dos resultados de Milan e Napoli para se manter na liderança. Os dois rivais jogam nesta rodada e têm saldo de gols superior ao da Roma.

Roma vira o placar após bom início da Fiorentina

A partida começou com domínio da Fiorentina, empurrada pela torcida. A equipe da casa abriu o placar aos 14 minutos, em um belo chute de Moise Kean. Após rápido contra-ataque, o atacante recebeu assistência de Hans Nicolussi Caviglia e mandou no ângulo direito do goleiro Svilar. A Roma respondeu aos 22 minutos, com Matías Soulé, que empatou com um golaço de fora da área. Na sequência, aos 30 minutos, Bryan Cristante virou o jogo de cabeça após cobrança de escanteio do próprio Soulé, levando os visitantes em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, a Fiorentina voltou com tudo em busca do empate e criou boas oportunidades. Dodô e Roberto Piccoli foram os principais nomes da Viola no ataque. Em finalização de fora da área, o atacante acertou a trave e quase mudou o rumo da partida. Contudo, a equipe florentina foi parada pela boa atuação da defesa romanista e nas defesas seguras do goleiro Svilar.

Roma controla resultado e assume liderança temporária

Com a vantagem no placar, a Roma mostrou maturidade e controle. As entradas de Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini deram mais posse de bola e qualidade na transição ofensiva, o que ajudou a esfriar o ímpeto da Fiorentina. Wesley França, que atuou bem defensivamente e apoiou o ataque no primeiro tempo, foi substituído aos 81 minutos por Jan Ziólkowski, após sentir o desgaste físico. Já o brasileiro Dodô, um dos destaques da Viola, precisou deixar o campo lesionado, o que comprometeu a força ofensiva do time da casa.

Mesmo com cinco minutos de acréscimo, a Roma segurou o resultado e confirmou três pontos valiosos fora de casa. A vitória mantém o time de De Rossi em grande fase e reforça sua candidatura à briga pelo título. Do outro lado, a Fiorentina segue em momento delicado: ocupa a 17ª colocação, com apenas três pontos, e o mesmo número do Hellas Verona, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Outros jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano:

Hellas Verona 0 x 1 Sassuolo

Lazio 3 x 3 Torino

Parma 0 x 1 Lecce

Internazionale 4 x 1 Cremonese

Atalanta 1 x 1 Como

Udinese 1 x 1 Cagliari

Bologna x Pisa

Napoli x Genoa (05/10 – 13h)

Juventus x Milan (05/10 – 15h45)

