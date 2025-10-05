Vítor Pereira é expulso, e Wolverhampton segue sem vencer na Premier League

Wolverhampton e Brighton ficaram no empate em 1 a 1, neste domingo (5), em duelo válido pela sétima rodada da Premier League, disputado no estádio Molineux.

O primeiro tempo teve destaque para a expulsão de Vítor Pereira, aos 20 minutos, que reclamou da arbitragem. Mesmo assim, deixou o campo sob aplausos e cânticos da torcida. Na jogada seguinte, os Wolves abriram o placar. Em cobrança de falta, a bola chegou à área e Munetsi finalizou, sem chances para o goleiro Verbruggen, que ainda tocou na bola antes do gol.

Após sofrer o gol, o Wolverhampton adotou postura mais defensiva e conseguiu segurar o resultado até quase o final da partida. Aos 41 do segundo tempo, Van Hecke apareceu dentro da área e aproveitou cruzamento de Tzimas para empatar o jogo de cabeça.

Com o resultado, o Wolverhampton segue na lanterna da Premier League, com dois pontos em sete jogos, a três da saída da zona de rebaixamento. O Brighton, por sua vez, ocupa a 12ª posição, com nove pontos.

Link externo obrigatório

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.