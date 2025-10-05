InícioEsportes
Esportes

São Paulo x Colo-Colo pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

As jogadoras do São Paulo estrearam com vitória sobre o San Lorenzo e somam os mesmos três pontos do Colo-Colo

As jogadoras do São Paulo estrearam com vitória sobre o San Lorenzo e somam os mesmos três pontos do Colo-Colo - (crédito: Miguel Schincariol / São Paulo FC)
As jogadoras do São Paulo estrearam com vitória sobre o San Lorenzo e somam os mesmos três pontos do Colo-Colo - (crédito: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Depois de começarem a Libertadores Feminina 2025 com vitória, São Paulo e Colo-Colo se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, Argentina. O duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos será transmitido pelos canais Cazé TV, GOAT, SporTV, Pluto TV, NSports e Xsports.

O confronto vale a liderança do Grupo C e deve ser acirrado, já que São Paulo e Colo-Colo somam três pontos e saldo de dois gols após vencerem seus jogos de estreia. Assim, quem sair na frente nesta segunda, terá uma vantagem importante na disputa pelas quartas de final da Libertadores Feminina 2025.

Como chega o São Paulo

Na estreia, o Tricolor venceu o San Lorenzo por 2 a 0, com gols de Millene e Camilinha. A vitória deixou a equipe de Thiago Viana confiante para o confronto diante das chilenas. Entre as principais jogadoras estão Millene, Camilinha, Darlene e Gi Crivelari, além das jovens promessas Yasmin e Maressa, que devem ganhar minutos importantes em campo.

Como chega o Colo-Colo

O Colo-Colo também venceu na estreia ao superar o San Lorenzo por 2 a 0. Na partida, a goleira Saleb, que defendeu pênalti e várias finalizações, foi o principal destaque.  Simultaneamente, Mary Valencia chamou a atenção ao marcar o gol da vitória de cabeça. Com isso, o time chileno busca manter o embalo no confronto direto com o São Paulo.

São Paulo x Colo-Colo
Libertadores Feminina – 2ª rodada do Grupo C
Data-Hora: 6/10/2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón (Argentina)
São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Carol Gil, Jéssica; Vitorinha, Karla Alves, Isabelle Guimarães, Duda Serrana, Camilinha; Gi Crivelari.
Colo-Colo: Ryann Torrero; Dahiana Bogarín, Camila Martins, Angela Clavijo; Michelle Olivares, Anais Álvarez, Yastin Jiménez, Rosario Balmaceda, Yanara Aedo; Mary Valencia, Yenni Acuña.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 05/10/2025 13:33
    SIGA
    x