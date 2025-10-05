Ramon Menezes é demitido da Seleção Brasileira Sub-20

A CBF demitiu Ramon Menezes após a péssima campanha da Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial da categoria. A equipe somou apenas um ponto, com um empate e duas derrotas em três partidas disputadas na competição, terminando na lanterna do seu grupo.

No último sábado (4), o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Espanha. No entanto, precisava vencer para avançar às oitavas de final, pois havia perdido para Marrocos e empatado com o México.

Aliás, aos 53 anos, Ramon Menezes estava à frente da Seleção Sub-20 desde março de 2022. Neste período, comandou de forma interina a equipe principal depois da saída de Tite e antes da chegada de Fernando Diniz. Assim, no total, foram duas derrotas, para Marrocos e Senegal, e uma vitória diante de Guiné.

Confira a nota da CBF

“A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.

A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal.

Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas.”

