Fluminense: Samuel Xavier tem temporada mais artilheira da carreira após lesões

Samuel Xavier vive uma temporada de artilheiro. Afinal, com o gol marcado sobre o Atlético-MG, no último sábado (4), chegou a seis em 2025, o ano que mais marcou na carreira. A boa fase veio voltou logo após se recuperar de lesão muscular.

Além das bolas na rede na temporada, o lateral tem quatro assistências. Assim, tem dez participações em gol na temporada. Anteriormente, havia marcado quatro vezes pelo Ceará em 2014 e também no Fluminense em 2023, ano da conquista da Libertadores.

A temporada passada, contudo, foi aquém para Samuel Xavier e todo o time do Fluminense. O time lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e o jogador viveu momentos fora de ação por conta de lesões. Entre elas uma no pé, uma na panturrilha e, duas vezes, no joelho.

Com Mano Menezes, chegou a perder a condição de titular para Guga. No entanto, com Renato Gaúcho, era considerado titular, mas voltou a sofrer com problemas físicos.

A última sofrida no dia 28 de agosto, em jogo contra o Bahia, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, já recuperado, vem mostrando sua importância para a equipe.

O Fluminense assumiu a sétima colocação do Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético por 3 a 0, no Maracanã. Na próxima quarta-feira (8), volta a campo contra o Mirassol, às 21h (de Brasília), para cumprir um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.