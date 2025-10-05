“Temos que levantar a cabeça e seguir”, diz Marcos Antônio após virada sofrida

Tricolor teve boa vantagem mas sofreu apagão no segundo tempo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O volante Marcos Antônio lamentou a dolorosa derrota do São Paulo. O time perdeu de virada para o Palmeiras por 3 a 2, no Morumbis, neste domingo (5). Após a partida, o jogador pregou foco na sequência da temporada. Para ele, apesar do resultado inesperado, a equipe precisa “levantar a cabeça e seguir” em frente no Campeonato Brasileiro.

O jogador demonstrou grande frustração com a forma como a derrota ocorreu. O São Paulo chegou a abrir uma vantagem de dois gols, mas permitiu a virada do rival.

“Estávamos ganhando, estávamos fazendo uma boa partida. Infelizmente a gente toma uma virada, a gente não esperava”, analisou o volante do time tricolor.

A partida, válida pelo Brasileirão, parecia controlada pelo time da casa no primeiro tempo. A equipe de Hernán Crespo abriu 2 a 0, com gols marcados por Luciano e Tapia. O time, contudo, não conseguiu segurar a vantagem e viu o rival crescer no jogo, principalmente na segunda etapa.

O Palmeiras, então, conseguiu uma virada espetacular no clássico. Os gols de Vitor Roque, Flaco López e Ramón Sosa sacramentaram o triunfo do time alviverde. Com o resultado, o São Paulo perdeu a chance de entrar no G6. O time, por fim, permanece na oitava colocação do campeonato, com 38 pontos.

